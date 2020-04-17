GÜNGÖREN'DE MARKETLER ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de alışveriş yapmak için marketlere gelen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de alışveriş yapmak için marketlere gelen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar bugün semt pazarları ve marketlerden alışveriş yaptı. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle marketlere sayılı bir şekilde içeri girebilen vatandaşlar marketler önünde kuyrukların oluşmasına neden oldu. Marketlere getirilen maske zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar bu kurala uyarken, kuyrukta sosyal mesafeye dikkat ettikleri de görüldü.

Kaynak: DHA