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Kuyumcu'da gasp girişimi kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuyumcu'da gasp girişimi kamerada Polisten kaçmak için 10 km yürüyen gaspçılar yakalandı Güngören'de kuyumcuda gasp iş yerinde bulunan eli silahlı 3 kişi yakalanmamak için 10 km yürümesine rağmen polis ekiplerinden kaçamadı.

Kuyumcu'da gasp girişimi kamerada

Polisten kaçmak için 10 km yürüyen gaspçılar yakalandı

İSTANBUL - Güngören'de kuyumcuda gasp iş yerinde bulunan eli silahlı 3 kişi yakalanmamak için 10 km yürümesine rağmen polis ekiplerinden kaçamadı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kuyumcu sahibinin silahlı kişiye direndiği gasp girişimi ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 11 Aralık günü Güngören Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 3 kişi soygun için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibinin karşı koyması üzerine panikleyerek kaçtı. İhbar üzerine Çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerini inceleyen polis ekipler, şüpheli şahısların olay sonrası yaya olarak uzaklaştıkları ve izlerini kaybettirmek için yaklaşık 10 km yürüdükleri belirledi. Kaçış güzergahları üzerine yapılan incelemede, olayı Ç.Ö. ve R.Y. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanması çin kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Dün saat 17.00 sıralarında Ç.Ö., Ç.G. ve R.Y. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri biten şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kuyumcu sahibinin silahlı kişiye direndiği gasp girişimi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcu'da gasp girişimi kamerada

Kuyumcu'da gasp girişimi kamerada

Kuyumcu'da gasp girişimi kamerada

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