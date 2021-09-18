Güngören'de kontrolden çıkan kamyonet metro girişindeki duvara çarptı - Haberler
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Güngören'de kontrolden çıkan kamyonet metro girişindeki duvara çarptı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metro girişindeki duvara çarptı.

Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metro girişindeki duvara çarptı.

Alınan bilgiye göre, 45 AS 692 plakalı kamyonetin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki servis midibüsüne ve aydınlatma direğine, ardından Üçyüzlü Metro İstasyonu girişindeki duvara çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, metro girişi geçişlere kapatıldı. Yolcular ise durağın diğer girişine yönlendirildi.

Kazanın, kamyonetin freninin boşalmasından kaynaklandığı iddia edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güngören'de kontrolden çıkan kamyonet metro girişindeki duvara çarptı

Güngören'de kontrolden çıkan kamyonet metro girişindeki duvara çarptı

Güngören'de kontrolden çıkan kamyonet metro girişindeki duvara çarptı

Güngören'de kontrolden çıkan kamyonet metro girişindeki duvara çarptı

Güngören'de kontrolden çıkan kamyonet metro girişindeki duvara çarptı

Güngören'de kontrolden çıkan kamyonet metro girişindeki duvara çarptı

Güngören'de kontrolden çıkan kamyonet metro girişindeki duvara çarptı

Güngören'de kontrolden çıkan kamyonet metro girişindeki duvara çarptı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Güngören'de kontrolden çıkan kamyonet metro girişindeki duvara çarptı - Haberler
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