Güngören'de "Komşu Esnaf" projesi

Güngören Belediyesi'nin sosyal yardım alan vatandaşların daha hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak amacıyla başlattığı 'Komşu Esnaf' projesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren mahalle bakkallarının ve esnafının da yüzünü güldürdü.

Güngören Belediyesi'nin sosyal yardım alan vatandaşların daha hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak amacıyla başlattığı 'Komşu Esnaf' projesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren mahalle bakkallarının ve esnafının da yüzünü güldürdü. Hak sahipleri telefon numarasına gelen kodla mahalle bakkalından istediği ihtiyaçlarını tanımlanan kredi karşılığında alma imkanına kavuştu. 'Esnaf puan' ile artık ihtiyaç sahipleri sosyal market aramak zorunda kalmadan komşusu olan esnaftan dilediği ihtiyacını anında alabilecek.

Güngören Belediyesi tarafından geliştirilen yeni sosyal yardım projesi 'Komşu Esnaf' hayata geçirildi. Güngören'de sosyal yardım programlarından yararlanan vatandaşlar, ihtiyaçlarına oluşturulan sistem ile mahallesinde bulunan esnaflardan daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilme imkanına kavuştu.

Projeye dahil olan esnaflar da bu sayede pandemi nedeniyle geçirdikleri zor günlerde büyük bir destek bulmuş oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar yapılan denetimlerin ardından telefon numaralarına yüklenen kredi miktarı karşılığında dilediği 'Komşu Esnaf'tan alışverişini yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Alışverişini tamamlamak için vatandaşın sadece telefon numarasını esnafa söylemesi yeterli. Ardından sistem üzerinden gelen kodu esnafla paylaşarak ödemesi tamamlanıyor. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar, hem güvenilir hem de hızlı bir alışveriş imkanına kavuştu.

Belediye Başkanı Bünyamin Demir de proje hakkında yaptığı açıklamada "Güngören'de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşmak adına başlattığımız 'Komşu Esnaf' projesinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bu proje sayesinde hem esnafımızın yüzü güldü hem de vatandaşlarımız istedikleri anda ihtiyaçlarını kapı komşusu olan esnaflardan hızlı bir şekilde karşılamaya başladı. Hem esnafımızın işi arttı hem de vatandaşlarımız yorulmadan hızlı bir şekilde alışverişlerini yapma imkanına kavuştu. Bu proje ile asıl amacımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşarak onların gönüllerine dokunabilmek" dedi.

Yaklaşık iki aydır uygulanmakta olan projeye ilçe esnafları kayıt olurken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yeni nesil sosyal yardım projesinden faydalanmaya başladı. Projenin ilk aşaması başarı ile tamamlandıktan sonra Güngören'de bulunan kırtasiye, kasap, giyim gibi alanlarda hizmet veren esnaflarla da işbirliği yapılarak sosyal yardımın ağı genişletilecek. Gelecek ay içinde çalışmalar tamamlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu alanlar için de 'esnaf puan' limitleri telefon numaralarına tanımlanacak. Puanlar yüklendikten sonra vatandaşlar istediği ihtiyaçlarına dileği 'Komşu Esnaf'tan dileği gibi alma imkanına kavuşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı