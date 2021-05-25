Güngören'de "Komşu Esnaf" projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güngören'de "Komşu Esnaf" projesi

Güngören'de 'Komşu Esnaf' projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören Belediyesi'nin sosyal yardım alan vatandaşların daha hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak amacıyla başlattığı 'Komşu Esnaf' projesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren mahalle bakkallarının ve esnafının da yüzünü güldürdü.

Güngören Belediyesi'nin sosyal yardım alan vatandaşların daha hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak amacıyla başlattığı 'Komşu Esnaf' projesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren mahalle bakkallarının ve esnafının da yüzünü güldürdü. Hak sahipleri telefon numarasına gelen kodla mahalle bakkalından istediği ihtiyaçlarını tanımlanan kredi karşılığında alma imkanına kavuştu. 'Esnaf puan' ile artık ihtiyaç sahipleri sosyal market aramak zorunda kalmadan komşusu olan esnaftan dilediği ihtiyacını anında alabilecek.

Güngören Belediyesi tarafından geliştirilen yeni sosyal yardım projesi 'Komşu Esnaf' hayata geçirildi. Güngören'de sosyal yardım programlarından yararlanan vatandaşlar, ihtiyaçlarına oluşturulan sistem ile mahallesinde bulunan esnaflardan daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilme imkanına kavuştu.

Projeye dahil olan esnaflar da bu sayede pandemi nedeniyle geçirdikleri zor günlerde büyük bir destek bulmuş oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar yapılan denetimlerin ardından telefon numaralarına yüklenen kredi miktarı karşılığında dilediği 'Komşu Esnaf'tan alışverişini yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Alışverişini tamamlamak için vatandaşın sadece telefon numarasını esnafa söylemesi yeterli. Ardından sistem üzerinden gelen kodu esnafla paylaşarak ödemesi tamamlanıyor. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar, hem güvenilir hem de hızlı bir alışveriş imkanına kavuştu.

Belediye Başkanı Bünyamin Demir de proje hakkında yaptığı açıklamada "Güngören'de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşmak adına başlattığımız 'Komşu Esnaf' projesinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bu proje sayesinde hem esnafımızın yüzü güldü hem de vatandaşlarımız istedikleri anda ihtiyaçlarını kapı komşusu olan esnaflardan hızlı bir şekilde karşılamaya başladı. Hem esnafımızın işi arttı hem de vatandaşlarımız yorulmadan hızlı bir şekilde alışverişlerini yapma imkanına kavuştu. Bu proje ile asıl amacımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşarak onların gönüllerine dokunabilmek" dedi.

Yaklaşık iki aydır uygulanmakta olan projeye ilçe esnafları kayıt olurken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yeni nesil sosyal yardım projesinden faydalanmaya başladı. Projenin ilk aşaması başarı ile tamamlandıktan sonra Güngören'de bulunan kırtasiye, kasap, giyim gibi alanlarda hizmet veren esnaflarla da işbirliği yapılarak sosyal yardımın ağı genişletilecek. Gelecek ay içinde çalışmalar tamamlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu alanlar için de 'esnaf puan' limitleri telefon numaralarına tanımlanacak. Puanlar yüklendikten sonra vatandaşlar istediği ihtiyaçlarına dileği 'Komşu Esnaf'tan dileği gibi alma imkanına kavuşacak. - İSTANBUL

Güngören'de 'Komşu Esnaf' projesi
Güngören'de 'Komşu Esnaf' projesi
Güngören'de 'Komşu Esnaf' projesi
Güngören'de 'Komşu Esnaf' projesi
Güngören'de 'Komşu Esnaf' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Markete giren müşteri 'maske takın' diyen market çalışanının burnunu kırdı
Markete giren müşteri "maske takın" diyen market çalışanının burnunu kırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Burak Sergen Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Adem Büyük Arda Turan Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güngören'de "Komşu Esnaf" projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 14:26:42. #1.15#

title