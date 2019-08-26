Güngören'de kocasını öldüren kadın adliyeye girişte gözyaşlarını tutamadı

Güngören'de kocasını öldüren kadın adliyeye girişte gözyaşlarını tutamadı

Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA-GÜNGÖREN'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi.

26.08.2019 12:52
Güngören'de kocasını öldüren kadın adliyeye girişte gözyaşlarını tutamadı

Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA-GÜNGÖREN'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi. 
Hülya Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Basın mensuplarının "Kocanızı neden öldürdünüz?"  şeklindeki sorusu üzerine  Hülya Ö. "Ben onu öldürmek istemedim, kendimi savundum. O beni öldürecekti" diyerek ağladı.  

 


Kaynak: DHA
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