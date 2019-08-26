Güngören'de kocasını öldüren kadın: Öldürmedim, kendimi savundum, o beni öldürecekti
Kamera: Serpil KIRKESER İSTANBUL DHAGüngören'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi.
Kamera: Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA
Güngören'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi.
Hülya Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Basın mensuplarının "Kocanızı neden öldürdünüz?" şeklindeki sorusu üzerine Hülya Ö. "Ben onu öldürmek istemedim, kendimi savundum. O beni öldürecekti" diyerek ağladı.
Görüntü Dökümü:
-----------
Hülya Ö.'nün görüntüsü
Soruya cevap vermesi
Adliyeden görüntü