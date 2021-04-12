GÜNGÖREN'DE KİMSEYİ UMURSAMAYAN HIRSIZLARI MAHALLE SAKİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
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GÜNGÖREN'DE KİMSEYİ UMURSAMAYAN HIRSIZLARI MAHALLE SAKİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
GÜNGÖREN'DE KİMSEYİ UMURSAMAYAN HIRSIZLARI MAHALLE SAKİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

GÜNGÖREN'DE iş yerinden yapılan hırsızlık cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜNGÖREN'DE iş yerinden yapılan hırsızlık cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlar alarm sisteminin çalışmasına aldırış etmeden rahat tavırlarıyla iş yerinden yaklaşık 40 bin lira değerinde tekstil ürünlerini çalıp kaçtı. Hırsızları mahalle sakini görüntüledi.

Olay, dün sabah saatlerinde Güngören, Merkez Mahallesi Muallim Naci Sokak'ta bulunan mağazada yaşandı. Üç kişi hafif ticari araç ile iş yerinin önüne geldi. Şüpheliler, levye ile iş yerinin kepenklerini açarak içeri girdi. İş yerinin alarmı devreye girse de hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi çuvalları araca yükledi. Bunu gören bir mahalleli ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, üç kişinin çuvalları araca hızlı bir şekilde yüklediği görülüyor. 

"ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE ALIP GÖRÜYORLAR"

İş yeri sahibi Enes Direr, "Olay sabah, 07.00 gibi oluyor. Levye sokup kepengi açıyorlar. Alarm çalıyor, komşumuz cep telefonu görüntüsü çekiyor. Kapıdaki çuvalları hızlı bir şekilde alıp götürüyorlar. İki kişi var, bir kişi de kapıda çuvalları atıyor. Sabah çok rahat bir şekilde alıp götürüyorlar. Alarm sistemi çalışmasa herhalde bütün dükkanı boşaltacaklar. Biz bir emek gösteriyoruz, beş dakika her şeyi alıp götürüyor. Bu çok üzücü ve can sıkıcı bir durum. Hırsızlık olayları bu bölgede son günlerde çok arttı. Hazır çuvalları götürdükleri için 30-40 bin lira civarında zararım oldu" dedi. 

Görüntü dökümü: -----(Cep telefonu kamerası)Hırsızlık anı(Aktüel görüntü)İş yerinden detaylarÇevreden detaylarRöportajlar

Genel görüntü ve detay


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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