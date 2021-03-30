GÜNGÖREN'DE KENDİSİNİ GÜMRÜK MÜDÜRÜ OLARAK TANITIP İŞ ADAMINI DOLANDIRAN ZANLI YAKALANDI
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GÜNGÖREN'DE KENDİSİNİ GÜMRÜK MÜDÜRÜ OLARAK TANITIP İŞ ADAMINI DOLANDIRAN ZANLI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de tekstil fabrikası sahibi iş adamını, kendisini gümrük müdürü olarak tanıtarak dolandıran şüpheli yakalandı.

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GÜNGÖREN'de tekstil fabrikası sahibi iş adamını, kendisini gümrük müdürü olarak tanıtarak dolandıran şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre H.Ü. isimli şüpheli kendisini Atatürk Havalimanı'nda gümrük müdürü olarak tanıtıp, Güngören'de tekstil fabrikası sahibi Ş.M.'ye iplik ticareti yapmak istediğini söyledi. Ş.M.'den 3 bin 710 dolar alan şüpheli kayıplara karışınca iş adamı polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, fabrikanın bulunduğu alanda yapılan güvelik kamerası incelemesi sonucu şüphelinin kendisini Ahmet olarak, tanıtan H.Ü. isimli kişi olduğunu belirledi. Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alınan şüpheli H.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNGÖREN'DE KENDİSİNİ GÜMRÜK MÜDÜRÜ OLARAK TANITIP İŞ ADAMINI DOLANDIRAN ZANLI YAKALANDI
GÜNGÖREN'DE KENDİSİNİ GÜMRÜK MÜDÜRÜ OLARAK TANITIP İŞ ADAMINI DOLANDIRAN ZANLI YAKALANDI
GÜNGÖREN'DE KENDİSİNİ GÜMRÜK MÜDÜRÜ OLARAK TANITIP İŞ ADAMINI DOLANDIRAN ZANLI YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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