GÜNGÖREN'DE KAVGA ETTİKLERİ ARKADAŞLARINI BALKONDAN AŞAĞI ATTILAR GÜNGÖREN'de kavga ettiği arkadaşları tarafından balkondan atılan kişi yaralandı.

GÜNGÖREN'de kavga ettiği arkadaşları tarafından balkondan atılan kişi yaralandı.

Olay, Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde önce akşam meydana geldi.İddiaya göre, aynı evde kalan dört kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Arkadaşları tarafından dövülen kişi yardım için balkona çıktı. Ancak arkadaşları tarafından ikinci kattaki evin balkonundan atıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, evdeki kişileri gözaltına aldı.

Kaynak: DHA