Güngören'de kasa hırsızlığı

Güngören'de bir iş insanın evinden içinde 800 bin lira değerinde nakit ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Haziran'da Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde ikamet eden iş insanı M.L'nin evine giren şüpheliler, içinde 800 bin lira değerinde nakit ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı.

Kasanın içerisinde 65 bin dolar, 5 bin lira, ziynet eşyası ile iş insanına ait mezarlık tapusunun bulunduğu bildirildi.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının meydana geldiği apartman ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, benzer suçlardan emniyette çok sayıda kaydı bulunan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 3 Temmuz'da şüphelilerin adresine düzenlediği baskında İbrahim A. (24) ile Tekin T'yi (29) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İbrahim A'nın emniyette 15, Tekin T'nin ise 5 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Olaya karışan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerden birinin binaya girdiği, ardından yanına gelen arkadaşına kapıyı açtığı anlar ile çelik kasayı taşımak için bir kişiyi daha yanlarında getirdikleri, kasayı kucaklayarak taşıdıkları anlar görülüyor.

Kaynak: AA