Güngören'de karla mücadelede yoğun çalışma

İSTANBUL (İHA) - Güngören Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışına karşı gece gündüz demeden hummalı bir çalışma yürüttü. 170 personelin görev aldığı çalışmalarda 3 kar küreme aracı, 26 iş makinesi, 425 ton tuz kullanılarak ilçede yaşanılabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte İstanbul'un en yoğun ve en küçük ilçesi olan Güngören'de vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için hummalı bir çalışma yürüten Güngören Belediyesi, tüm birim ve ekipleri ile sahadaydı. Gece gündüz demeden kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam eden belediye ekipleri, Güngören'in 11 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler kar yağışının ardından başlayan buzlanmayla birlikte, tuzlama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

425 ton tuzlama yapılarak bütün yollar ulaşıma açıldı

Güngören Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarda yaklaşık 170 personel görev aldı. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda 3 kar küreme aracı, 26 iş makinesi ile toplamda 425 ton tuz kullanıldı. Güngören'de olumsuz hava koşullarında bimekan 8 kişi otellere yerleştirilerek bütün ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca yolda kalan vatandaşlara bin 500 sıcak çorba ve ekmek dağıtımı yapılırken hem sahada çalışan hem de sosyal hizmetlerden faydalanan vatandaşlara 3 bin 500 sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Belediyeye gelen 2 bin çağrı anında ilgili birimlere aktarılarak vatandaşların talepleri yerine getirildi. - İSTANBUL