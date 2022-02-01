GÜNGÖREN'DE KAMYONUN ALTINDA KALARAK ÖLEN KADIN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL, (DHA)- GÜNGÖREN'de iki çocuğuyla yürürken, hafriyat kamyonunun çarpmasıyla hayatını kaybeden 37 yaşındaki Nihal Akbaş son yolculuğuna uğurlandı.

Güngören'de Güven Mahallesi'nde dün alışverişten dönen iki çocuk annesi Nihal Akbaş hafriyat kamyonu altında kalarak hayatını kaybetti. Akbaş için bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Güngören'deki Haznedar Kuyulu Camii'nde düzenlenen törene kadının yakınları ve arkadaşları katıldı. Nihal Akbaş için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Yakınları cenaze töreninde gözyaşı döktü. Nihal Akbaş, Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi.

Nihal Akbaş'ın yakını Hülya, "Çok iyi bir insandı. İki çocuğu vardı. Biri 2 yaşında. Diğeri ilkokul birinci sınıfa gidiyor. Alışverişe çıkmışlardı, kamyonun altına kaldılar. Eve dönmek nasip olmadı." dedi.