GÜNGÖREN'DE KAMYONETTEN İNDİRMEYE ÇALIŞTIKLARI CAM ÜSTLERİNE DEVRİLDİ - Haberler
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GÜNGÖREN'DE KAMYONETTEN İNDİRMEYE ÇALIŞTIKLARI CAM ÜSTLERİNE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de 2 işçinin üzerine kamyonetten indirmeye çalıştıkları cam devrildi.

GÜNGÖREN'de 2 işçinin üzerine kamyonetten indirmeye çalıştıkları cam devrildi. İşçiler hafif şekilde yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Merter, Kızılcık Sokak'ta yaşandı. Akın C. ve Turgay S.'nin üstüne kamyonetten almaya çalıştıkları cam devrildi. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Camların devrildiği anlar kameralara yansıdı.

Görgü tanığı Arif Gökdeniz, "Camları indirirken arkadaşların üzerine devrildi. İki kişi yaralandı. Sadece dizlerde yaralanmalar var. Durumları iyiydi. Bağrışmalara geldik. Yardım ettik, kaldırdık. Diyaliz merkezinin doktorları geldi müdahale etti. Sonra ambulansla götürdüler." dedi.

GÜNGÖREN'DE KAMYONETTEN İNDİRMEYE ÇALIŞTIKLARI CAM ÜSTLERİNE DEVRİLDİ

GÜNGÖREN'DE KAMYONETTEN İNDİRMEYE ÇALIŞTIKLARI CAM ÜSTLERİNE DEVRİLDİ

GÜNGÖREN'DE KAMYONETTEN İNDİRMEYE ÇALIŞTIKLARI CAM ÜSTLERİNE DEVRİLDİ

GÜNGÖREN'DE KAMYONETTEN İNDİRMEYE ÇALIŞTIKLARI CAM ÜSTLERİNE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

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