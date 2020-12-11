Güngören'de, kamyonetten hırsızlık anları kamerada
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Güngören'de, kamyonetten hırsızlık anları kamerada

11.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:17
Güngören'de, kamyonetten hırsızlık anları kamerada

Güngören'de park halindeki kamyonetten cep telefonunu çalıp kaçan kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Güngören'de park halindeki kamyonetten cep telefonunu çalıp kaçan kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise, çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Güngören Sanayi Sitesi Mahallesi'nde meydana geldi. Dükkanın önünde yük indirmek için park edilen 34 UK 4130 plakalı kamyonetin yanına bir kişi yaklaştı. Aracın kapılarının açık olduğunu fark eden kişi, çevrede kimsenin olmamasından yararlanarak kapıyı açtı. Şüpheli daha sonra aracın içinde bulunan Erman Uluğ'a ait telefonu çalıp, kaçtı. Araca geldiğinde telefonunun olmadığını gören Uluğ, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, park halindeki araca yaklaşıp, telefonu aldıktan sonra uzaklaştığı görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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