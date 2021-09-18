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GÜNGÖREN'DE KAMYONET METRO DURAĞININ GİRİŞİNE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
GÜNGÖREN'DE KAMYONET METRO DURAĞININ GİRİŞİNE ÇARPTI

GÜNGÖREN'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Üçyüzlü Metro Durağı'nın girişine çarptı.

GÜNGÖREN'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Üçyüzlü Metro Durağı'nın girişine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, metronun girişi kapandı.

Kaza akşam saatlerinde Güngören'de meydana geldi. 45 AS 692 plakalı kamyonetin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, Üçyüzlü Metro Durağı'nın girişine çarparak, durdu. Kazada yaralanan olmazken, metro girişi bir süreliğine geçişlere kapatıldı. Metroyu kullanmak isteyen yolcular ise durağın diğer girişine yönlendirildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

Cep telefonu görüntüleri

Kazadan detaylar

Çevreden detaylar

Genel görüntü ve detay


- İstanbul

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Haber: GÜNGÖREN'DE KAMYONET METRO DURAĞININ GİRİŞİNE ÇARPTI - Haberler
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