GÜNGÖREN'DE KAMYONET ALEV ALEV YANDI
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GÜNGÖREN'DE KAMYONET ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören'de, kamyonet seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Güngören'de, kamyonet seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Kamyonetin ön kısmını kaplayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 UF 9024 plakalı kamyonette çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle motor kısmında başlayan yangında alevler kamyonetin ön kısmını kapladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa süre içinde kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yaşanan yangın anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNGÖREN'DE KAMYONET ALEV ALEV YANDI
GÜNGÖREN'DE KAMYONET ALEV ALEV YANDI
GÜNGÖREN'DE KAMYONET ALEV ALEV YANDI
GÜNGÖREN'DE KAMYONET ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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