GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN (2)
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GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN (2)

İstanbul DHAGüngören'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.

24.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:03
GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN (2)

DHA

'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.

Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 4. kattaki işyerini alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ---------

-yangından görüntü


Kaynak: DHA
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