GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN (2)

24.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:03

İstanbul DHA

Güngören'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.

Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 4. kattaki işyerini alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ---------

-yangından görüntü

Kaynak: DHA