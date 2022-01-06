Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası - Haberler
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Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de, iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

GÜNGÖREN'de, iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti. Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı. Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü. İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

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