Güngören'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Güngören'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

19.02.2021 03:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 03:36
Güngören'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Güngören'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Güngören'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Güneştepe Tramvay Durağı'nda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Metro İstanbul çalışanlarını taşıyan 34 YT 7870 plakalı otomobil ile tramvay yoluna tersten giren 34 PST 17 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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