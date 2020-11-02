GÜNGÖREN'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KADINLAR CADDEDE SOYUNARAK TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI
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GÜNGÖREN'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KADINLAR CADDEDE SOYUNARAK TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

02.11.2020 10:10 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:15
GÜNGÖREN'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KADINLAR CADDEDE SOYUNARAK TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Cemil ÖZDEMİR/ Güngören'de, mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, gözaltına alınmamak için yol ortasında soyundu.

Cemil ÖZDEMİR/ Güngören'de, mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, gözaltına alınmamak için yol ortasında soyundu. Trafiği birbirine katan kadınlar, güvenlik görevlileri ve bekçilere zor anlar yaşattı. 

Olay, geçen çarşamba akşam saatlerinde Güngören'deki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, mağaza çalışanlarıyla tartıştıkları sırada soyunmaya başladı. Bunun üzerine, çalışanlar alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarılan şüpheli üç kadın, bu kez de Güngören'in en işlek caddelerinden biri olan Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde soyunmaya başladı. Kadınlardan biri hamile olduğunu iddia ederek yere yatarken, diğer iki kadın üzerlerindeki giysileri çıkardı. Bu sırada, caddede devriye görevi yapan bekçiler olayı fark ederek müdahale etti. Trafiği birbirine katan kadınlar, hem güvenlik görevlilerine hem de bekçilere zor anlar yaşattı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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