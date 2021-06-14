GÜNGÖREN'DE HIRSIZLIK İÇİN DÜRÜMCÜYE BÖYLE GİRDİLER
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GÜNGÖREN'DE HIRSIZLIK İÇİN DÜRÜMCÜYE BÖYLE GİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören'de zorlayarak, cam kapısını açtıkları dürümcüden bir miktar para ve sadaka kutusunu çaldıkları ileri sürülen yaşları küçük 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güngören'de zorlayarak, cam kapısını açtıkları dürümcüden bir miktar para ve sadaka kutusunu çaldıkları ileri sürülen yaşları küçük 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, dürümcüye girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan dürümcüden, önceki gün saat 03.00 sıralarında, bir miktar para ve sadaka kutusu çalındı. İhbar üzerine gelen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemede yaşları küçük iki şüphelinin, dürümcünün cam kapısını zorlayarak, içeri girdiğinin kameraya yansıdığı görüldü. Çalışmada şüphelilerin; M.A. ve F.A. olduğu tespit edildi. Evlerinde önceki gün gözaltına alınan M.A. ve F.A. polis merkezine götürüldü. Daha önceden de çok sayıda hırsızlık suçundan poliste kayıtları bulunduğu anlaşılan M.A. ve F.A., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

GÜNGÖREN'DE HIRSIZLIK İÇİN DÜRÜMCÜYE BÖYLE GİRDİLER
GÜNGÖREN'DE HIRSIZLIK İÇİN DÜRÜMCÜYE BÖYLE GİRDİLER
GÜNGÖREN'DE HIRSIZLIK İÇİN DÜRÜMCÜYE BÖYLE GİRDİLER
GÜNGÖREN'DE HIRSIZLIK İÇİN DÜRÜMCÜYE BÖYLE GİRDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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