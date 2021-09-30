Güngören'de her bina 5 ağacı kesilmekten kurtardı - Haberler
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Güngören'de her bina 5 ağacı kesilmekten kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Güngören'de her bina 5 ağacı kesilmekten kurtardı Kağıt atıktan ekonomiye 5 milyon 300 bin lira kazandırıldı Pandemi döneminde kağıt atıkların geri dönüştürülmesi projesi kapsamında Güngören Belediyesi tarafından toplanan 3 bin 450 ton kağıt ekonomiye geri kazandırıldı.

Güngören'de her bina 5 ağacı kesilmekten kurtardı

Kağıt atıktan ekonomiye 5 milyon 300 bin lira kazandırıldı

İSTANBUL - Pandemi döneminde kağıt atıkların geri dönüştürülmesi projesi kapsamında Güngören Belediyesi tarafından toplanan 3 bin 450 ton kağıt ekonomiye geri kazandırıldı. 280 bin nüfusun bulunduğu ilçedeki 11 bin binadaki vatandaşların desteği ile her bina başına 5 ağaç toplamda da 60 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. Proje sayesinde 5 milyon 300 bin liralık maddi değer de ekonomiye kazandırıldı.

2020 yılı Mart ayından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını döneminde Güngören Belediyesi'nin sıfır atık projesi kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde kağıt atıklar tek tek toplandı. Güngören'de yaşayan 280 bin vatandaşın ikamet ettiği 11 bin binadan toplanan 3 bin 450 ton kağıt atık ekonomiye kazandırıldı. Kağıt atıklar ekiplerin gayretli çalışmaları sonucunda hem çöp olmaktan kurtarıldı hem de yaklaşık 60 bin ağacın kesilmesi önlendi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sıfır atık projesi kapsamında Güngören'deki her bina, 5 ağacın kesilmesini önleyerek örnek oldu.

5 milyon 300 bin liralık ekonomik kazanç elde edildi

Güngören Belediyesi'nden aktarılan verilerine göre, pandeminin başından itibaren bugüne kadar 3 bin 450 ton kağıt atık toplandı. Toplanan atıklarının geri dönüşümü ile yaklaşık 5 milyon 300 bin liralık ekonomik kazanç elde edildi. Yine geri dönüşüm ile 8 bin 620 m3 depolama alanı kazancı da sağlanmış oldu.

Devasa bir enerji tasarrufu sağlandı

Toplanan kağıt atıkları ile birlikte doğaya 610 ton sera gazı salınımı önlendi. Proje kapsamında toplanan atıklar sayesinde 14 milyon 140 bin Kwh enerji tasarrufu da sağlandı.

"Atıkları Toplamak Temizlik Değil Kazanım"

Güngören'de yaşayan vatandaşların geri dönüştürülebilecek atıkları biriktirmeleri yönünde çağrıda bulunan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Paketli ürünlerin atıklarını toplamak sadece bir temizlik değil ekonomik olarak da çevre için de bir kazanımdır. Hem doğaya salip çıkıyoruz hem de ekonomiye destek veriyoruz. Sıfır atık projesi ile ilçemizde pandemi döneminde her bina başına ortalama 5 ağacın kesilmesi önlendi. Bu da bizim için ayrı bir gurur ve sevinç kaynağı. Bu anlamlı çalışma için personelimize ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Güngören'de her bina 5 ağacı kesilmekten kurtardı

Güngören'de her bina 5 ağacı kesilmekten kurtardı

Güngören'de her bina 5 ağacı kesilmekten kurtardı

Güngören'de her bina 5 ağacı kesilmekten kurtardı
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