GÜNGÖREN'DE HAMİLE KADINLA ÇOCUĞU İKİ OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI
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GÜNGÖREN'DE HAMİLE KADINLA ÇOCUĞU İKİ OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'DE HAMİLE KADINLA ÇOCUĞU İKİ OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTIÖmer ÇETİNASLAN - Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA) GÜNGÖREN'de, sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobil, park halindeki başka otomobile çarptı.

GÜNGÖREN'DE HAMİLE KADINLA ÇOCUĞU İKİ OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI

Ömer ÇETİNASLAN - Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA) GÜNGÖREN'de, sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobil, park halindeki başka otomobile çarptı. Hamile kadın ile okula getirdiği çocuğu, çarpmayla birlikte savrulan otomobil ile önünde duran başka otomobilin arasında sıkıştı. Anne ile çocuğu çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan anne ile çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Gençosman Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu önünde meydana geldi. Okula çocuğunu bırakmak üzere gelen sürücüsünün park etmeye çalıştığı 34 EV 4666 plakalı otomobil, park halindeki 34 ZB 712 plakalı otomobile çarptı. Hamile kadın ile okula bırakmak için getirdiği çocuğu, çarpmayla birlikte savrulan otomobil ile önünde duran başka otomobilin arasında sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarak, otomobili geriye doğru itip, kadın ile çocuğu sıkıştıkları yerden kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan kadın ile çocuğunu ambulans ile hastaneye kaldırdı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

"GERİYE DOĞRU İTEREK KADIN İLE ÇOCUĞU KURTARDIK"

Yaşanan kazada, arkadan darbe alan otomobilin sahibi Hülya Şentürk, "Burada oturuyoruz. Aracımızı akşamda bıraktık. Çocuğunu okula getiren bir kadın sürücü, otomobilimize vurmuş. Haber verdiler, geldik. Biri arabamıza vurmuş. Arabamızda hasar var. Geldiğimizde polisler, otomobilin sürücüsünü alıp gittiler" dedi.

Yardıma koşanlardan Ferdi Naçar ise, "Bir ses duyduk. Hemen oraya gittik. Kadın ile çocuğu arabaların arasına sıkışmış. Biz de araçları geriye doğru iterek kadın ile çocuğu kurtardık. Kadın hamileydi. Çocuk topallıyordu. Hemen yatırdık. Kadın kendi ağrısının farkında değildi, çocuğu ile ilgilendi. Ambulans geldi. İkisini de götürdüler" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın şiddetiyle kayan otomobilin önündeki kadın ve çocuğunu sıkıştırdığı görülüyor. Kadın ile çocuğunun çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştıkları yerden kurtarıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

GÜNGÖREN'DE HAMİLE KADINLA ÇOCUĞU İKİ OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI
GÜNGÖREN'DE HAMİLE KADINLA ÇOCUĞU İKİ OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI
GÜNGÖREN'DE HAMİLE KADINLA ÇOCUĞU İKİ OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI
GÜNGÖREN'DE HAMİLE KADINLA ÇOCUĞU İKİ OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI
GÜNGÖREN'DE HAMİLE KADINLA ÇOCUĞU İKİ OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI
GÜNGÖREN'DE HAMİLE KADINLA ÇOCUĞU İKİ OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GÜNGÖREN'DE HAMİLE KADINLA ÇOCUĞU İKİ OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI - Haberler
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