İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul/DHAGüngören'de freni boşalınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki önce bir kamyonete ardından da 8 otomobile çarptı.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul/DHA

Güngören'de freni boşalınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki önce bir kamyonete ardından da 8 otomobile çarptı. Kaza sonrası kamyon sürücü yara almazken, kamyonun çarptığı 9 araçta meydana geldi.

Kaza Güngören, Akıncılar Mahallesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alper Karanfil yönetimindeki 33 CHF 99 plakalı kuru gıda yüklü kamyonun fren havası Çeliktürk Caddesi'nde boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki önce bir kamyonete ardından da 8 otomobile çarptı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü yara almazken, park halindeki araçlarda hasar oluştu. Gürültüye evlerinden çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, kaza ile ilgili sürücüden bilgi aldı.

Kaza sonrası konuşan sürücü Alper Karanfil, "Kamyonun freni boşaldı. Havası tamamen bitince zapt edemedim aracı. İnşaata gireyim dedim, kimsenin malına zarar vermek istemedim. Allah korudu, ölen yok. Ben de istemezdim" dedi. Kaza sonrası kamyon, fren havasının tekrar dolmasının ardından sürücüsü tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu

Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu

 Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hava Durumu Gökhan Töre Vladimir Putin Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Esra Erol Şevval Şahin
Spor Bülent Uygun Kerem Aktürkoğlu Valentin Rosier
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Mehmet Fatih Emine Erdoğan Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ÇARPIP HASAR VERDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 03:49:50. #1.11#