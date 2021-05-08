GÜNGÖREN'DE FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
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GÜNGÖREN'DE FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'DE FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADAVedat BAYRAKTAR / GÜNGÖREN'de otomobille motosiklet çarpıştı.

GÜNGÖREN'DE FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

Vedat BAYRAKTAR/ GÜNGÖREN'de otomobille motosiklet çarpıştı. Motosikletlinin ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle, yan yoldan caddeye çıkan otomobil çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜNGÖREN'DE FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
GÜNGÖREN'DE FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
GÜNGÖREN'DE FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
GÜNGÖREN'DE FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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