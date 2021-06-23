Güngören'de etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
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Güngören'de etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı

Güngören'de etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da etkili olan kısa süreli sağanak yağış, trafikte aksamalara neden oldu.

İSTANBUL'da etkili olan kısa süreli sağanak yağış, trafikte aksamalara neden oldu. Güngören'de altgeçitte biriken yağmur suyu nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle Silivri'de de bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa süre etkili olan yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Kentin birçok noktasında altgeçitlerde su birikintileri oluştu. Güngören Davutpaşa altgeçitte sürücüler, etkili olan yağışın yol üzerinde birikmesi üzerine zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ise yol üzerinde bulunan rögar kapaklarını açarak suyun tahliye edilmesini sağladı. 

Öte yandan Silivri'de de öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı ara sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 

- İstanbul
Güngören'de etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Güngören'de etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Güngören'de etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Güngören'de etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Güngören'de etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Güngören'de etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Güngören'de etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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