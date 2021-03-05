Güngören'de eşini vuran kişi aynı silahla intihar etti

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Güngören'de eşini vuran kişi, aynı silahla intihar etti.

Akıncılar Mahallesi Çizmeci Sokak'taki bir tekstil firmasını işleten bir çocuk annesi E. A. (36), isimli kadının yanına, bir süredir aralarında anlaşmazlık yaşandığı öğrenilen eşi K. A. (47), ziyarete geldi.

Cezaevinden yeni tahliye olan ve barışma teklifine olumsuz yanıt alan K. A., ile eşi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine K. A., yanında getirdiği tabanca ile karısı E. A.'ya ateş etti, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Sağlık ekiplerince, K. A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan E. A, ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri oley yerinde inceleme yaparken hayatını kaybeden K. A.'nın cesedi, morga kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk