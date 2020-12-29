Son Dakika | Güngören'de engelli hırsızlık şüphelisi aksayan ayağından tespit edildi
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Son Dakika | Güngören'de engelli hırsızlık şüphelisi aksayan ayağından tespit edildi

29.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:17

Son dakika haber... GÜNGÖREN'deki iş yerinden bir miktar para ile laptop bilgisayar çalarken güvenlik kameralarına görüntüleri yansıyan engelli hırsızlık şüphelisi, parkta yürürken kendisini aksayan ayağından tespit eden polis ekipleri tarafından yakalandı.

GÜNGÖREN'deki iş yerinden bir miktar para ile laptop bilgisayar çalarken güvenlik kameralarına görüntüleri yansıyan engelli hırsızlık şüphelisi, parkta yürürken kendisini aksayan ayağından tespit eden polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Olay, 17 Kasım günü Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde iş yerine giren kişi, bir miktar para ile dizüstü bilgisayar çalarak ortadan kayboldu. Bildirilmesi üzerine gelen Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemede cerrahi maskeli bir kişinin iş yerine girerken, çıkarken ve hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına görüntülerinin yansıdığı görüldü. Yüzü anlaşılamayan şüphelinin sol ayağından aksadığı fark edildi. Bu bilgi üzerine çalışma yapan ekipler, eşkale uygun bir kişinin Terazidere'deki Kayalar Parkı'nda takıldığını öğrendi. Parkta bekleyen ekipler, sol ayağından aksayan ve eşkale uygun olan kişiyi parkta yürürken görerek onu gözaltına aldı.Şüpheli İdris A., Güngören Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek sorguya alındı. İdris A.'nın polisteki işlemleri devam ediyor. 


Son Dakika | Güngören'de engelli hırsızlık şüphelisi aksayan ayağından tespit edildi
Son Dakika | Güngören'de engelli hırsızlık şüphelisi aksayan ayağından tespit edildi
Son Dakika | Güngören'de engelli hırsızlık şüphelisi aksayan ayağından tespit edildi
Son Dakika | Güngören'de engelli hırsızlık şüphelisi aksayan ayağından tespit edildi
Son Dakika | Güngören'de engelli hırsızlık şüphelisi aksayan ayağından tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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