GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA HAVAYA RESTGELE ATEŞ AÇILDI - Haberler
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GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA HAVAYA RESTGELE ATEŞ AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA HAVAYA RESTGELE ATEŞ AÇILDIVedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de düğün konvoyunda silahlarla rastgele havaya ateş açıldı.

GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA HAVAYA RESTGELE ATEŞ AÇILDI

Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de düğün konvoyunda silahlarla rastgele havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güneştepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir sokakta düğün yapıldı. Düğüne gelen davetlilerden bazıları silahlarla rastgele havaya ateş açtı. Düğünde ayrıca yoğun bir şekilde kullanılan abart egzoz sesi çevredekilere rahatsızlık verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniyeye saniye kaydedildi.

GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA HAVAYA RESTGELE ATEŞ AÇILDI

GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA HAVAYA RESTGELE ATEŞ AÇILDI

GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA HAVAYA RESTGELE ATEŞ AÇILDI

GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA HAVAYA RESTGELE ATEŞ AÇILDI

GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA HAVAYA RESTGELE ATEŞ AÇILDI

GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA HAVAYA RESTGELE ATEŞ AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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