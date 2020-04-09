Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı
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Güngören, İtfaiye, 3. Sayfa

Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı Dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Güngören'de 6 katlı bir apartmanın 4. Katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlamasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

09.04.2020 22:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:45
Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İSTANBUL - Güngören'de 6 katlı bir apartmanın 4. Katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlamasında biri çocuk 4 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle mahallede panik yaşanırken, çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesi Horhor sokakta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın 4. katında bulunan dairede, doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle mahalle ayağa kalkarken, daireden alevler yükselmeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek içerde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. İtfaiye erleri yaralanan bir kadını taşıyarak ambulansa teslim etti. Yaşanan olayda biri çocuk evde kalan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olay sonrası mahalle sakinleri de evlerinden çıkarak sokakta toplandı. Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede incelemelerde bulunan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı
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