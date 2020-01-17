Güngören'de doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı
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Güngören'de doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı

Güngören'de bir binanın ikinci katında meydana gelen doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

17.01.2020 04:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 04:44
Güngören'de doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı

'de bir binanın ikinci katında meydana gelen doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katındaki patlamada, aynı katta ve çevredeki birçok iş yerinde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlamada yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan cadde ve olay yerindeki incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Güngören'de doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı
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