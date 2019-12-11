Güngören'de deri atölyesinin bacası alev alev yandı
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Güngören'de deri atölyesinin bacası alev alev yandı

GÜNGÖREN'de gece saatlerinde 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki deri atölyesinin çatıya uzanan havalandırma bacalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

11.12.2019 07:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 07:14
Güngören'de deri atölyesinin bacası alev alev yandı
GÜNGÖREN'de gece saatlerinde 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki  deri atölyesinin çatıya uzanan havalandırma bacalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede zemin kattan çatıya uzanan havalandırma bacasını sardı. Olay yerine gelen ekipleri bacadan yükselen alevleri iş merkezinin çatısına sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. 

 

Yangın Güngören, Sanayi Mahallesi'nde gece saat 04: 00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, İmar Sokakta bulunan 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki deri atölyesinin çatıya uzanan havalandırma bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bacanın iç kısmından zeminden çatıya kadar uzandı. İş merkezinde görevli güvenlik görevlileri bacadan çıkan alevleri görünce durumu hemen polis, ve sağlık ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri alev alev yanan bacaya merdiven yardımıyla müdahale etti. Herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı ekipleri çevre ilçelerden takviye ekip istedi. Bu sırada iş merkezinde çalışan bazı işçiler güvenlik görevlileri tarafından tahliye edildi. Polis ekipleri de iş merkezinin çevresinde önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. ekiplerinin müdahalesiyle alev alev yanan baca iş merkezinin çatısını sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerine ait bacada hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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