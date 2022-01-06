Güngören'de darp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Güngören'de darp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Güngören'de bir kişiyi darbederek yaraladıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Güngören'de bir kişiyi darbederek yaraladıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Merkez Mahallesi'nde İbrahim H.D'ye, iş arkadaşı olan kızı evinin önünde öpmeye çalıştığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlar ve kızın ailesi tarafından müdahale edildi.

Darbedildikten sonra polise teslim edilen İbrahim H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün akşam saatlerinde evinin yakınına gittikleri İbrahim H.D'yi Kumru Sokak'ta yakalayan kızın ailesi, kısa süreli tartışmanın ardından genci darbetti.

Çevredekiler araya girerken, İbrahim H.D yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuya ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı.

İbrahim H.D'nin, aynı iş yerinde çalıştığı kızla aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Güngören'de darp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Güngören'de darp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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