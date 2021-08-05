Güngören'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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Güngören'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Güngören'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Güngören'de 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Güngören'de 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Gençosman Mahallesi Yolcu Sokak'taki binanın elektrik panolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle daireler ve merdiven boşluğu dumanla dolarken bina sakinleri dumandan etkilenmemek için çatı ve balkonlarına çıktı.

İtfaiye ekipleri, vatandaşları merdivenli araç yardımıyla tahliye ederek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk, 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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