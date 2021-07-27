GÜNGÖREN'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN BALKONA DEMİR DİREKLE DESTEK

GÜNGÖREN'de çatlakların oluştuğu balkon, demir direkle desteklendi.

GÜNGÖREN'de çatlakların oluştuğu balkon, demir direkle desteklendi.

Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada yıllar içinde çatlaklar oluştu. Özelikle ilk katta bulunan balkonda derin çatlaklar oluşunca, bina sakinleri, ilk katta bulunan balkonu demirle sağlamlaştırdı. İşlek bir caddede de olan bina çevredekileri ise tedirgin ediyor.

"YARIN BURANIN NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL, YIKILMASI LAZIM"

Binanın bulunduğu caddede esnaf olan Yüksel Öztürk, "Zamanla diğer balkonlara etki yapar mı? Bilmiyorum. Üstteki balkonda çatlaklar oluşmuştu ama 1999'dan önceki bütün binalar çürük veriyor. Kentsel dönüşüm de bu bölgeye geldi. Belediye başkanı 'müracaat edin biz elimizden geleni yapacağız' dedi ama binadakiler ne diyor bilmiyorum. Kız kardeşim 4 sene önce buradaki evini satıp gitti. Bina sakinleri ne durumda bilmiyorum. Yarın buranın ne olacağı belli değil yıkılması lazım, içindekiler de insan. Kendi hayatlarını kurtarmaları lazım kimse kendi riske atmamalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı