GÜNGÖREN'DE ÇATIDAN KOPAN PARÇALARDAN SON ANDA KURTULAN KİŞİ KAMERADA
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GÜNGÖREN'DE ÇATIDAN KOPAN PARÇALARDAN SON ANDA KURTULAN KİŞİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören'de, 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de, 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kişinin tehlikeyi fark edip, kopan parçaların altında kalmaktan uzaklaşarak kendini kurtardığı görüldü.

Olay, Merter Fatih Caddesi'nde dün saat 17.00'de yaşandı. Şiddetli rüzgar sonucu 4 katlı bir binanın çatısında parçaların kopacağını gören bir kişi, uzun süre çatıya baktıktan sonra uzaklaştı. Ardından çatı parçası kaldırıma düştü. Alt katta bulunan esnaf büyük korku yaşarken, o sırada kaldırımdan bulunan bir kişinin uzaklaşarak kendini kurtardığı görüldü.

GÜNGÖREN'DE ÇATIDAN KOPAN PARÇALARDAN SON ANDA KURTULAN KİŞİ KAMERADA
GÜNGÖREN'DE ÇATIDAN KOPAN PARÇALARDAN SON ANDA KURTULAN KİŞİ KAMERADA
GÜNGÖREN'DE ÇATIDAN KOPAN PARÇALARDAN SON ANDA KURTULAN KİŞİ KAMERADA
GÜNGÖREN'DE ÇATIDAN KOPAN PARÇALARDAN SON ANDA KURTULAN KİŞİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GÜNGÖREN'DE ÇATIDAN KOPAN PARÇALARDAN SON ANDA KURTULAN KİŞİ KAMERADA - Haberler
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