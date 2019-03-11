Güngören'de Çatı Yangını - İstanbul
Güngören'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güngören'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güneştepe Mahallesi Konak Sokağı'nda tadilat yapılan 5 katlı binanın çatısındaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, çatıda maddi hasar oluştu.
Yetkililer, yangının çatı izolasyonunda kullanılan malzeme ve ekipmanlardan kaynaklandığını belirtti.
Kaynak: AA