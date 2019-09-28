Güngören'de bugün de parklarda yatanlar bulunuyor

Güngören'de bugün de parklarda yatanlar bulunuyor

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBULDHAİstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, düne göre azalsa da bugün de çadır kurarak parklarda yatanlar bulunuyor.

28.09.2019 00:12
Güngören'de bugün de parklarda yatanlar bulunuyor

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBULDHA

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, düne göre azalsa da bugün de çadır kurarak parklarda yatanlar bulunuyor.

Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düne göre azalsa da bazı ailelerin geceyi geçirmek için çadır kurdukları görüldü. Vatandaşlar, çocukları depremden dolayı tedirgin olduğu için parkta kalmaya devam ettiklerini bildirdiler.

Kaynak: DHA
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