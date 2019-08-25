GÜNGÖREN'DE BİR KADIN KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

GÜNGÖREN'DE BİR KADIN KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Mustafa BKIRHAN İSTANBUL DHAGüngören'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö. olduğu öğrenilen bir kadın, adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.

25.08.2019 20:06
GÜNGÖREN'DE BİR KADIN KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Mustafa BKIRHAN İSTANBUL DHA

Güngören'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö. olduğu öğrenilen bir kadın, adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 19.15 sıralarından Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Hülya Ö., kocası kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü. Kadın Polis tarafından gözaltına alındı.

GÜNGÖREN'DE BİR KADIN KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Kaynak: DHA
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