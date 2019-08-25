Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü (1)
GÜNGÖREN'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö. olduğu öğrenilen bir kadın, adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.
25.08.2019 19:55
GÜNGÖREN'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö. olduğu öğrenilen bir kadın, adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 19.15 sıralarından Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Hülya Ö., kocası kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü. Kadın Polis tarafından gözaltına alındı.
- İstanbul
Olay, saat 19.15 sıralarından Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Hülya Ö., kocası kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü. Kadın Polis tarafından gözaltına alındı.
- İstanbul
Kaynak: DHA