Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü (1)

Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü (1)

Mustafa BKIRHAN / İSTANBUL DHAGüngören'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö. olduğu öğrenilen bir kadın, adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.

25.08.2019 19:51
Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü (1)

Mustafa BKIRHAN/ İSTANBUL DHA
Güngören'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö.  olduğu öğrenilen bir kadın,  adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü. 
Olay, saat 19.15 sıralarından Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak'ta meydana geldi.  Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Hülya Ö., kocası kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü. Kadın Polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler


Kaynak: DHA
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