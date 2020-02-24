Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

24.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:04
Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Caddesi üzerinde plastik üretimi yapan bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı binadaki yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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