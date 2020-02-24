Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

24.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:48
Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

'de bir iş yerinde çıkan yangın ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Caddesi üzerinde plastik üretimi yapan bir binada sobadan yangın çıktı.

5 katlı binanın 4. katında ısı yalıtım malzemesi üretimi yapan bölümünde yangın nedeniyle solüsyon sıkışması sonucu patlama da gerçekleşti.

Yangının ardından binanın olduğu sokağa gelen ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İşyerine ait bir minibüste de maddi hasar oluşurken, binada bulunan vatandaşlardan Ali Argun yüzünden yaralandı.

İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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