Güngören'de bir dairede yangın çıktı, mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
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Güngören'de bir dairede yangın çıktı, mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

07.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 08:47

Güngören'de bir dairede yangın çıktı, mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı Güngören'de bir dairede çıkan yangında evde tek başına bulunan akli dengesi bozuk 1 kişi mahsur kaldı.

Güngören'de bir dairede yangın çıktı, mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Güngören'de bir dairede çıkan yangında evde tek başına bulunan akli dengesi bozuk 1 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yaralı olarak kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 07: 30 sıralarında Güngören Ahmet Nafiz Gürman Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde tek başına bulunan akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Çetin Özkan evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken evde mahsur kalan Çetin Özkan'ı evden çıkardı. Sağlık ekipleri yangında yaralanan Özkan'a ilk müdahalesini olay yerinde yaparak hastaneye kaldırırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Güngören'de bir dairede yangın çıktı, mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
Güngören'de bir dairede yangın çıktı, mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
Güngören'de bir dairede yangın çıktı, mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
Güngören'de bir dairede yangın çıktı, mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
Güngören'de bir dairede yangın çıktı, mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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