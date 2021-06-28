Güngören'de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada
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Güngören'de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güngören'de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Güngören'de 3 katlı binanın son katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Güngören'de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

İSTANBUL - Güngören'de 3 katlı binanın son katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Anne ve çocuğu geçtikten saniyeler sonra balkondan caddeye parçalar düşerken, binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Güngören Güneştepe Mahallesindeki 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın üst katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Balkonun çöktüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise moloz temizleme için çalışma başlattı.

Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, bina tedbir amaçlı zabıta ekipleri tarafından boşaltılarak kapısına mühür vuruldu. Binadaki balkon çökmesi sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Anne ve çocuğu saniyelerle kurtuldu

Yaya ve araç trafiğinin fazla olduğu yoldaki binada yaşanan balkon çökmesi olayında facianın eşiğinden dönüldü. Çökmeden saniyeler önce anne ve küçük çocuğu balkon altından geçerek yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasına kaydedildi.

Balkonun çöktüğü anlar kamerada

Güngören'de balkondaki çökme anı ise çevrede bulunan bir işyerinen güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya trafiğinin olduğu cadde üzerinde bir annenin çocuğuyla birlikte geçtikten saniyeler sonra balkondan molozların yola düştüğü görülüyor.

Güngören'de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada
Güngören'de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada
Güngören'de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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