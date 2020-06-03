Güngören'de binanın teras duvarı yıkıldı
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Güngören'de binanın teras duvarı yıkıldı

Güngören'de 5 katlı bir binanın teras katındaki duvar yıkıldı.

Güngören'de binanın teras duvarı yıkıldı
03.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:26

Güngören'de 5 katlı bir binanın teras katındaki duvar yıkıldı. Yıkılan duvar büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Güngören Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın teras duvarı yıkıldı. Yıkılan duvar parçaları önce alt kat balkonuna,oradan da aşağı düştü. Duvarın yıkıldığı esnada aşağıda kimse olmadığı için şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Büyük bir gürültüyle yıkılan duvarı gören vatandaşlar olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yıkılan duvarın kalan parçalarını kontrollü bir şekilde aşağı indirdi.

Cadde üzerinde esnaf olan Vahit Kızıltoprak, "Birden koştuk, fırlayıp baktığımızda balkon aşağıya uçmuştu. Allah'tan o an oradan kimse geçmemiş. O anda kimse yoktu. Zaten olsaydı ölürdü. Çok gürültülü yıkıldı. Dışarı fırladık. Kimseye zararı olmadı. Binanın altı market, iyi ki çoluk çocuk yokmuş o anda orada" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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