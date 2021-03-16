GÜNGÖREN'DE BAŞLAYAN KOVALAMACA BAHÇELİEVLER'DE SON BULDU: 2 GÖZALTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Güngören'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Bahçelievler'de polis ekiplerince lastiklerine açılan ateş sonucu otomobil kaza yaparak durdu. Polis ekiplerinin araçta yaptıkları incelemede 2 adet silah ve bir miktar uyuşturucu madde olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü.

Olay Güngören'de gece saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri iki kişinin bulunduğu 34 DCM 986 plakalı otomobilden şüphelenerek 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen araç sürücüsü ise durmayarak yoluna devam etti. Bir süre polis ekiplerinden kaçan otomobil Güngören ara sokaklarında kaçarak Bahçelievler istikametine devam etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin kovaladığı araç Bahçelievler, İzzettin Çalışlar Caddesine girdiği esnada denetim yapan polis ekiplerine denk geldi. Daha önceden önlem alan polis ekipleri denetim noktasından hızla geçen aracın lastiklerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu lastikleri patlayan otomobil daha fazla ilerleyemeyince kaza yaparak durdu. Polis ekipleri de araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

2 ADET SİLAH VE BİR MİKTAR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin araçta yaptıkları incelemede 2 adet silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de araçta detaylı inceleme yaptı. Polisin çalışmasından sonra şüphelilerin kullandığı araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU