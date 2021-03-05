Güngören'de barışmak istediği eşini vurup intihar etti
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Güngören'de barışmak istediği eşini vurup intihar etti

05.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:59
Güngören'de barışmak istediği eşini vurup intihar etti

GÜNGÖREN'de kavga ettiği eşi ile barışmak isteyen ve olumsuz cevap alan kişi dehşet saçtı.

GÜNGÖREN'de kavga ettiği eşi ile barışmak isteyen ve olumsuz cevap alan kişi dehşet saçtı. Eşinin işlettiği tekstil atölyesine giden Kubbettin Aba silahla eşini ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay saat 14.30'da Güngören Akıncılar Mahallesi Posta Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2020 yılında cezaevinden çıktığı öğrenilen 46 yaşındaki Kubbettin Aba bir hafta önce kavga ettiği eşi 35 yaşındaki Esma Aba ile barışmak istedi. Esma Aba barışma talebini kabul etmeyince Kubbettin Aba bugün yanına aldığı silahla Esma Aba'ya ait olan tekstil atölyesine gitti. Eşi Esma Aba'ya ateş ederek ağır yaralayan K.A. daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan E. A. hastanede yoğun bakıma alınırken Kubbettin Aba olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen cenaze aracıyla Kubbettin Aba'nın cesedi tabuta alınarak morga kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

 


- İstanbul
Güngören'de barışmak istediği eşini vurup intihar etti
Güngören'de barışmak istediği eşini vurup intihar etti
Güngören'de barışmak istediği eşini vurup intihar etti
Güngören'de barışmak istediği eşini vurup intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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