Güngören'de balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güngören'de balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güngören'de balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı Güngören'de balkonunda çatlaklar bulunan bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Güngören'de balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı

İSTANBUL - Güngören'de balkonunda çatlaklar bulunan bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Bazı bina sakinleri otellere yerleştirildi.

Olay bugün Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada yaşandı. Zaman içinde bina balkonunda ve çeşitli yerlerinde çatlaklar oluştu ve balkon demir destek ile güçlendirildi. Güçlendirilme çalışması yapılan balkonun bulunduğu bina şikayet üzerine gelen Güngören Belediye ekipleri tarafından incelenerek boşaltılma kararı verildi. Binanın sağlamlığına ilişkin yapılacak testlerinin ardında binanın durumuyla ilgili kesin karar verilecek. Binanın boşaltılması çevrede tedirginliğe yol açarken, bina sakinleri otellere yerleştirildi.

Bina sakinlerinden Necip İnci "Binamızda hiçbir sıkıntı yok. Binanın müteahhitti de amcam. Nasıl yapıldığını da kendim çok iyi biliyorum. Arkada balkonda hafif bir çatlama var. Kolonlarda kirişlerde hiçbir sıkıntı yok. Orası 20 senedir öyle. Belediye binaya boşaltma kararı aldı. Yarın mühendisler bir ölçüm falan yapacak. Onun sonucuna göre bir karar verecek. Şu an itibariyle binamız boşaltıldı. Daire sahipleri otellere yerleştirilecek. Ben 30 senedir burada oturuyorum. Çatlaklar tuğla ve sıva çatlakları" dedi.

Güngören'de balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı
Güngören'de balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı
Güngören'de balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı
Güngören'de balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı
Güngören'de balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Eda Erdem Balotelli Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güngören'de balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 22:11:25. #1.14#

title