Güngören'de balkonu çöken bina boşaltıldı - Haberler
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Güngören'de balkonu çöken bina boşaltıldı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Güngören'de balkonu çöken bina boşaltıldı

Güngören'de balkonu çöken bina, zabıta ekiplerince boşaltıldı.

Güngören'de balkonu çöken bina, zabıta ekiplerince boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Genç Osman Mahallesi Ak Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katının balkonu çöktü.

Gürültü üzerine bina sakinleri dışarı çıkarken, çökme sırasında balkondan sökülen moloz parçaları da aşağıya düştü.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, önlem amaçlı binada kalan sakinlerin de dışarı çıkmalarını istedi.

Emniyet şeridi çekilen binada ekipler önlem aldı.

Çökme anında balkonun altında kimsenin bulunmaması dolayısıyla herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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